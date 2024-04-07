Fenerbahçe'nin TFF'ye ilettiği erteleme talebinin kabul edilmemesi sebebiyle maça U19 takımı ile çıkıyor

07 Nisan 2024 20:29 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:57

FB, maça yabancı hakem atanmasını ve başka bir tarihe ertelenmesi için talepte bulundu. TFF ise talebi kabul etmedi.

Finalin ertelenmesi gerçekleşmeyince de takım U19 takımı ile mücadeleye çıkmaya karar verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik konu ile ilişkin şu sözleri söylemişti:

"Taraftarlarımız müsterih olsun. 19 yaş altı takımımızdaki bütün evlatlarımız bunu çok büyük bir fırsat olarak görecek. Tekrar söylüyorum, taraftarlarımız herhangi bir seyahat planı yapmasınlar. Tabii ki maça gitmek isteyen gidebilir. Biz 'Taraftar gitmesin.' diyerek, A takımımızın Urfa'ya gitmeyeceğini ve 90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde ifade ediyoruz. Tabii ki Urfa'nın coğrafi alanları, mutfak kültürü taraftarlarımız için cazip. Orada bir futbol maçını yeteri kadar izleme ihtimalleri olmayacağını düşünerek bunları söyledik."

U19 takımının kadrosu şöyle:

Kalede Doğukan Demir, Ömer Bircan Camcı yer alırken,

Stoper olarak Yusuf Akçiçek, Yiğit Epözdemir, Mehmet Can Gülerer, Boran Eligüzel, Ümitcan Okan yer aldı.

Sol bekte Ahmet Necat Aydın olurken sağ bekte Mustafa Akyıldız oynuyor.

Ön libero Muhammet İmre, Şükür Toğrak iken orta sahada Berkay Güverçinci var.

Merkez Orta Sahada Samet Sargın, Efekan Karayazi, Zeki Dursun, Aziz Eren Balaban olurken sol kanatta Kaan Akyazı, Yiğit Emir Ekiz, Yasir Boz yer aldı.

Sağ kanatta Emrullah Kulbak, Emirhan Arkutcu yer alıyorken santraforda Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası, Görkem Demirel var.