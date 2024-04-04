04 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:43
Fethiye'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sayesinde gün içerisinde olan tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularına cevap aradı.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
4 Nisan günü Fethiye'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler ise kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başlamıştı.
Kandilli Rasathanesi, gün içinde olan tüm sarsıntıların verilerini anlık olarak paylaşıyor. Vatandaşlar ise detaylara liste sayesinde ulaşabilmekte.
Depremin derinliği 13.2 olarak açıklanırken saati 13.22 olarak duyuruldu.
Kaynak: TGRT Haber