04 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:43

4 Nisan günü Fethiye'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler ise kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başlamıştı.

Kandilli Rasathanesi, gün içinde olan tüm sarsıntıların verilerini anlık olarak paylaşıyor. Vatandaşlar ise detaylara liste sayesinde ulaşabilmekte.

Depremin derinliği 13.2 olarak açıklanırken saati 13.22 olarak duyuruldu.

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