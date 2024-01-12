Feyza Altun'un eşi kim? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar hakkında detaylar...

12 Ocak 2024 11:14 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:13

Ünlü avukat Feyza Altun özellikle sosyal medyada gündeme dair yaptığı eleştirilerle en çok konuşulanlar arasında. Feyza Altun'un özel hayatı ise merak ediliyor. Ünlü avukat geçtiğimiz yıllarda Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda evlendiğini takipçilerine duyurmuştu. Altun'un evlendiğini duyanlar eşinin kim olduğunu merak etti "Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusunu gündeme geldi. Peki Feyza Altun'un eşi kim? İlker Sungurlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

FEYZA ALTUN'UN EŞİ KİM?

Feyza Altun Modernist Group kurucusu girişimci İlker Sungurlar ile evli. Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kimdir?

Feyza Altun'la evlenen İlker Sungurlar, Modernist Group’un kurucusu olarak biliniyor. İlker Sungurlar, 1987 yılında İstanbul, Üsküdar’da doğdu. Eşi Feyza Altun gibi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sungurlar, eğitimini Marmara Üniversitesi tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde bir yayına katılan Feyza Altun 2021 yılında evlendiği İlker Sungurlar hakkında şöyle bahsetmiştİ;

"Siyaset bilen erkek beni etkiler. Hatta şu an ki kocam beni öyle etkiledi. Siyaset ve hukukla ilgili genel kültürü olan insanları her anlamda çok severim. Kocama kızdığım için onu takipten çıktım. Arada kavga edince birbirimizi takipten çıkartıyoruz"