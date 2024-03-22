Fitre kardeşe verilir mi? Dinimiz İslam

22 Mart 2024 14:25 - Güncelleme : 22 Mart 2024 14:36

Mübarek Ramazan ayında en sık araştırılanlar arasında fitre yer aldı. Ablasına, abisine ve akrabasına fitre vermek isteyenler ise verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre merak edilenlerin cevabını sizler için derledik. Detaylar...

KARDEŞE FİTRE VERİLİR Mİ?

Anneye, babaya, çocuğa, toruna ve kardeşe fitre verilmez. Yakın akrabalara ancak maddi durumu yeteriz ise verilir. Eğer fakir ise halaya, amcaya, teyzeye fitre vermek daha sevaptır.

KİMLER FİTRE VERMELİDİR?

İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan Müslümanın fitre vermesi vacib olmaktadır. Nisaba malik değilse fitre vermesi vacib olmaz ama iyidir. Konu ile ilgili birkaç hadis-i şerif meali şöyle:

(Sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse, Allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir.) [Ebu Davud] (Tezkiye, temize çıkarma, temizleme demektir.)