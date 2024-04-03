Forbes'e göre Türkiye'nin en zengini Murat Ülker oldu
Forbes tarafından 2024 yılının en zengin insanlarının listesi açıklandı. Listede Türkiye'den de isimler yer aldı. Türkiye'nin en zengin insanının kim olduğu ise insanlar tarafından merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes tarafından 2024 yılının en zenginlerinin listesi yayınlandı. Listenin açıklanması ile birlikte Türkiye'nin en zengini insanlar tarafından merak edildi. Forbes 2024 listesine göre Türkiye'nin en zengini Murat Ülker oldu. İşte detaylar...
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ KİM?
Forbes tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'nin en zengini 5,1 milyar dolar serveti ile Murat Ülker oldu. Cemil Kazancı ise 3,5 milyar dolar serveti ile ikinci sırada yer aldı. Forbes'in açıkladığı listede Türkiye'den yer alan isimler ve servetleri ise şöyle:
Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar
Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,5 milyar dolar
İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,8 milyar dolar
Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,7 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,7 milyar dolar
Ali Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,5 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,4 milyar dolar
Hamdi Ulukaya (Chobani) - 2,3 milyar dolar
Filiz Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,2 milyar dolar
Mustafa Küçük (LC Waikiki) - 2 milyar dolar
Sezai Bacaksız (Limak Holding) - 1,9 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar (LC Waikiki) - 1,9 milyar dolar
Nihat Özdemir (Limak Holding) - 1,9 milyar dolar
DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI KİM?
Forbes 2024 verilere göre dünyanın en zengin insanı 233 milyar dolar serveti ile Barnard Arnault oldu. Dünyanın en zengin 10 insanı ise şöyle:
Barnard Arnault (LVMH) - 233 milyar dolar
Elon Musk (SpaceX, Tesla) - 195 milyar dolar
Jeff Bezos (Amazon) - 194 milyar dolar
Mark Zuckerberg (Meta) - 177 milyar dolar
Larry Ellison (Oracle) - 141 milyar dolar
Warren Buffett (Berkshire Hathaway) - 133 milyar dolar
Bill Gates (Microsoft) - 128 milyar dolar
Steve Ballmer (Microsoft) - 121 milyar dolar
Mukesh Ambani (Reliance Industries) - 116 milyar dolar
Larry Page (Alphabet) - 114 milyar dolar