Forbes'e göre Türkiye'nin en zengini Murat Ülker oldu

03 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:54

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes tarafından 2024 yılının en zenginlerinin listesi yayınlandı. Listenin açıklanması ile birlikte Türkiye'nin en zengini insanlar tarafından merak edildi. Forbes 2024 listesine göre Türkiye'nin en zengini Murat Ülker oldu. İşte detaylar...

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ KİM?

Forbes tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'nin en zengini 5,1 milyar dolar serveti ile Murat Ülker oldu. Cemil Kazancı ise 3,5 milyar dolar serveti ile ikinci sırada yer aldı. Forbes'in açıkladığı listede Türkiye'den yer alan isimler ve servetleri ise şöyle:

Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar

Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,5 milyar dolar

İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,8 milyar dolar

Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,7 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,7 milyar dolar

Ali Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,5 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,4 milyar dolar

Hamdi Ulukaya (Chobani) - 2,3 milyar dolar

Filiz Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,2 milyar dolar

Mustafa Küçük (LC Waikiki) - 2 milyar dolar

Sezai Bacaksız (Limak Holding) - 1,9 milyar dolar

Şefik Yılmaz Dizdar (LC Waikiki) - 1,9 milyar dolar

Nihat Özdemir (Limak Holding) - 1,9 milyar dolar

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI KİM?

Forbes 2024 verilere göre dünyanın en zengin insanı 233 milyar dolar serveti ile Barnard Arnault oldu. Dünyanın en zengin 10 insanı ise şöyle:

Barnard Arnault (LVMH) - 233 milyar dolar

Elon Musk (SpaceX, Tesla) - 195 milyar dolar

Jeff Bezos (Amazon) - 194 milyar dolar

Mark Zuckerberg (Meta) - 177 milyar dolar

Larry Ellison (Oracle) - 141 milyar dolar

Warren Buffett (Berkshire Hathaway) - 133 milyar dolar

Bill Gates (Microsoft) - 128 milyar dolar

Steve Ballmer (Microsoft) - 121 milyar dolar

Mukesh Ambani (Reliance Industries) - 116 milyar dolar

Larry Page (Alphabet) - 114 milyar dolar