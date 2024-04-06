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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 10:07 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:18

Formula 1 Japonya Grand Prix yarışı Pazar günü saat 08.00'da yapılacak

Formula 1 Japonya Grand Prix yarışı hangi kanalda ve ne zaman yapılacak sorularının cevapları arama motorlarında sorgulanıyor. Formula 1 izleyicileri yarışın saatini de araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Formula 1 Japonya Grand Prix yarışı Pazar günü saat 08.00&#039;da yapılacak

Formula 1 son zamanlarda Türkiye'de popüler bir spor haline geldi. Formula 1 Japonya Grand Prix yarışının hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Formula 1 Japonya Grand Prix yarışı Pazar günü 08.00'da yapılacak. İşte, detaylar...

FORMULA 1 JAPONYA GRAND PRİX NE ZAMAN?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü yarışına Japonya ev sahipliği yapıyor. Suzuku Uluslararası Yarış Pisti'nde yapılacak olan yarış 7 Nisan Pazar günü Türkiye saati ile 08.00'da başlayacak. 

Formula 1 Japonya Grand Prix yarışı Pazar günü saat 08.00'da yapılacak - 1. Resim

FORMULA 1 JAPONYA GRAND PRİX HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Japonya Grand Prix'inde bütün antrenmanlar, sırlama turları ve ana yarış beIN SPORTS'ta yayınlanacak. 

Kaynak: TGRT Haber
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