Formula 1 pilotu Fernando Alonso 2026'ya kadar Aston Martin ile yeni sözleşme imzaladı

11 Nisan 2024 20:21 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 20:43

İki adet Formula 1 şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso'nun hangi takımla ve kaç yılına kadar sözleşme imzaladığı sporcunun hayranları tarafından merak ediliyor. Fernando Alonso Aston Martin ile yeni sözleşme imzaladı. Detaylar, haberimizde...

FERNANDO ALONSO HANGİ TAKIMLA SÖZLEŞME İMZALADI?

İspanyol Formula 1 pilotu Fernando Alonso, 2023 yılında Aston Martin'e transfer olmuştu. Bu transferin ardından Aston Martin ünlü sporcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

FERNANDO ALONSO'NUN FORMULA 1 KARİYERİ

Fernando Alonso 28 Temmuz 1981 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Formula 1'de 2005 ve 2006 yılları arsında Renault ile dünya şampiyonu oldu. 2010 yılında ise Ferrari takımında yarışmaya başladı. Burada yarıştığı 5 sezonda hiç şampiyon olamadı ancak üç sezonu ikinci olarak tamamladı.

2014 yılına gelindiğinde ise Ferrari ile olan sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalmasına rağmen takımdan ayrıldı. 2018 yılında ise Formula 1 kariyerini sonlandırdı.

Fernando Alonso 2021'de Formula 1'e tekrardan geri dönerek Alpine takımında yer aldı. Bu takımın ardından ise 2023 yılında Aston Martin'e transfer oldu.