Formula E CEO'su Alejandro Agag kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alejandro Agag Formula E CEO'su mu?

15 Ocak 2024 11:43 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:42

Formula E yarışları hız kesmeden başladı. Yarışların başlaması ile birlikte 'Formula E CEO'su Alejandro Agag kimdir?' sorusu aratılmaya başladı. Survıvor'ın başlamasının ardından Dominik'e ordan da Meksika'ya giden Şeyma Subaşı ile anı karede olan Alejandro Agag kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

ALEJANDRO AGAG KİMDİR?

Alejandro Agag, 18 Eylül 1970 tarihinde İspanya Madrid'de doğdu. Şu an ise 53 yaşında. Finans, reklamcılık ve spor gibi alanlarda aktif olan Agag, Addax Capital LLP'nin Başkanı olarak görev yapıyor. İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerini bilen Alejandro Agag, 2008 yılında GQ İspanya tarafından 'Yılın İş İnsanı' seçildi.

ALEJANDRO AGAG FORMULA E CEO’SU MU?

Agag elektrikli otomobil yarışı serisi olan Formula E Şampiyonası’ndan sorumlu CEO olarak görev yapıyor. Aynı zamanda ise Barwa Addax GP2 Serisi Takımının da sahibidir.

ALEJANDRO AGAG EVLİ Mİ?

Alejandro Agag 5 2002 tarihinde Madrid’de dönemin Başbakanı José María Aznar ve politikacı Ana Botella’nın kızı Ana Aznar Botella ile evlendi. Bu evlilikten ise iki tane çocuğu var.

Şeyma Subaşı ve Agag'ın beraber bir yemekte poz vermesi ise sosyal medyada yeni iddialara yol açtı.