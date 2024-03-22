Fortnite FPS modu ne zaman geliyor?

22 Mart 2024 18:43 - Güncelleme : 22 Mart 2024 18:44

Fortnite oyuncuları, oyunun beklenen FPS (Birinci Şahıs Görünüm) modunun ne zaman geleceğini merak ediyor.

FORTNITE'A FPS MODU NE ZAMAN GELİYOR?

Epic Games'in popüler oyunu Fortnite, oyuncuların uzun süredir beklediği FPS modunu içerecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Güncellemenin oyun dinamiklerini değiştirip değiştirmeyeceği hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.

FORTNITE FPS MODU YIL SONUNA DOĞRU GELEBİLİR

Henüz güncelleme için kesin bir çıkış tarihi belirtilmedi, ancak Epic Games'in sözcüleri, FPS modunun bu yıl sonuna doğru oyuncularla buluşabileceğini belirtiyorlar. Bu güncellemeyle birlikte, oyuncuların savaş otobüsünün iç mekanını görmesi ve aksiyona daha yakın olması bekleniyor.