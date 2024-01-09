Fransa'nın en genç başbakanı olan Gabriel Attal kimdir?

09 Ocak 2024 21:35 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:35

34 yaşındaki Gabriel Attal, Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu.

İşte, Elisabeth Borne'un istifası sonrası Fransa'nın yeni başbakanı olan Gabriel Attal hakkında bilgiler...

FRANSA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI GABRİEL ATTAL KİMDİR?

Gabriel Attal, 16 Mart 1989 tarihinde Fransa'nın Clamart şehrinde dünyaya geldi.

2006 senesinde Sosyalist Parti'ye üye oldu. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nü bitiren Attal, Paris II-Panthéon-Assas Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitimi aldı.

2014 yılında Sosyalist Parti listesinden Vanves belediye meclis üyesi olarak seçildi. 2016 yılından itibaren,' La République en marche !' adını alan En marche hareketinde yer almış ve Macron'un cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından PS'ten ayrılmıştır.

2017 Fransa yasama seçimlerinde Hauts-de-Seine milletvekili seçildi.

2018 senesinde LREM'in parti sözcüsü olmuş, 2018-2020 yılları arasında, 2. Édouard Philippe Hükûmeti'nde, Milli Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer nezdinde Devlet Sekreteri olarak gençlik ve ulusal genel hizmet konularına bakmıştır.

2020 yılında yapılan yerel seçimlerde LREM listesinden tekrar Vanves belediye meclisine seçilmiştir. 2020-2022 yıllarında Jean Castex Hükûmeti'nde Hükûmet Sözcüsü olarak görev yapmıştır.

2022 senesinde kurulan Élisabeth Borne Hükûmeti Kamu Hesapları Bakanı olarak görev yapmış olup 2023 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.

9 Ocak 2024 tarihinde ise başbakan olarak Fransa tarihinin en genç başbakanı unvanına sahip olmuştur.