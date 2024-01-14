Gaddar 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Gaddar dizisinin konusu ne? Gaddar dizisi nerede çekiliyor? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var?
Gaddar dizisi, TV macerasına başlamak için gün sayıyor. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın başrollerini üstlendiği dizi, izleyicileri etkileyici bir hikayeye davet ediyor. Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönen Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan karakterinin hayatının baş aşağı dönmesi ve bu değişimi konu alan dizi, dikkat çekici bir senaryoyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Gaddar oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte detaylar...
FOX ekranlarının heyecanla beklenen yeni dizisi Gaddar, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın başrollerini üstlendiği Gaddar, kadrosunda yer alan birbirinden güçlü isimlerle dikkat çekiyor. İşte, Gaddar konusu, oyuncuları...
GADDAR OYUNCULARI KİM?
Dizi kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici, Uğur Yıldıran gibi isimler yer alıyor.
GADDAR DİZİ KONUSU
Uzun süren askerlik görevinden sonra evine dönen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) yaşamı artık eskisi gibi değildir. Sevdiği kız olan Aydan (Sümeyye Aydoğan) kendisine haber vermeden çekip gitmiş, kardeşi Rüzgar ise (Fatih Berk Şahin) içinden çıkılması zor bir dünyaya düşmüştür.
GADDAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gaddar dizisi İstanbul'un pek çok farklı noktasında çekiliyor.
GADDAR 1. BÖLÜM NE ZAMAN?
Gaddar, 19 Ocak Cuma günü saat 20:00'de FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.