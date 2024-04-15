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15 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:50

Galatasaray Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda 13 penaltı kullandı

Süper Lig'de Galatasaray bu sezon kaç penaltı kullandı sorusunun cevabı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca taraftarlar Galatasaray'ın bu penaltılardan kaç tanesini attığını ve kaçırdığını da araştırıyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray Süper Lig&#039;in 2023/2024 sezonunda 13 penaltı kullandı

Süper Lig 2023-2024 sezonunun 32. haftasının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın bu sezon kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Taraftarlar Galatasaray'ın attığı penaltılardaki istatistiğini de merak ediyor. Süper Lig'de bu sezon Galatasaray 13 penaltı kullandı. Detaylar, haberimizdedir.

GALATASARAY BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de toplamda 13 penaltı elde etti. Bu penaltılardan 7'sini Mauro Icardi, 4'ünü Kerem Aktürkoğlu, birer tanesini de Kerem Demirbay ve Dries Mertens tarafından atıldı. 

Galatasaray Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda 13 penaltı kullandı - 1. Resim

GALATASARAY'IN BU SEZON PENALTI İSTATİSTİĞİ

Galatasaray bu sezon kullandığı 13 penaltının 10'unda başarılı oldu. 3 penaltıda kaleyi bulamayan takımın oyuncularının istatistikleri ise şöyle:

Mauro Icardi : 7 başarılı - 1 başarısız

Kerem Aktürkoğlu: 2 başarılı - 2 başarısız

Kerem Demirbay: 1 başarılı

Dries Mertens: 1 başarılı

Kaynak: TGRT Haber
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