Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu mu? Sarı kırmızıların ilk 11 nasıl? Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

11 Ocak 2024 16:55 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:55

Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lig'in 16. hafta erteleme maçı olan bu zorlu karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu mu? Okan Buruk’un ilk 11 nasıl? Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman? Detaylar haberimizde…

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasındaki müsabakanın 11'leri açıklandı.

Sarı kırmızılı ekibin teknik adamı Okan Burak, ilk 11’de kalede Muslera, savunmada Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, orta sahada Torreira, Kerem Demirbay, Zaha ve hücumda Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil üçlüsüne yer verdi.

SİVASSPOR İLK 11’İ BELLİ OLDU MU?

EMS Yapı Sivasspor’da ilk 11’de kalede Ali Şaşal, savunmada Alaaddin, Caner, Appindangoye, Camara, orta sahada Uğur, Charisis, Hakan ve hücumda Kvet, Barrow ve Koita yer alacak.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Sivasspor maçı maçı 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Zorbay Küçük. beIN SPORTS 1 ekranlarından ise canlı olarak yayınlanacak.