Galler nerede? Birleşik Krallık prens prenses ülkesi

19 Mart 2024 00:58 - Güncelleme : 19 Mart 2024 01:04

Galler, Britanya topraklarının dört ana parçasından biridir ve Birleşik Krallık'a bağlıdır. Avrupa'nın en kuzeyinde konumlanmış olan Galler, yaşam standartları, kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. Galler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Galler, neredir, hangi kıtadadır? Galler'in başkenti neresidir? Galler para birimi nedir? Detaylar haberimizde!

GALLER NEREDE?

Galler, Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biridir. Galler'in yerel yönetimi, 22 tek-katlı yerel idareye bölünmüştür. Bu idarelerden 9'u county, 10'u county beldesi ve 3'üne ise şehir adı verilmektedir.

Galler, Britanya'nın güneybatısında yer alır ve doğusunda Cheshire, Shropshire, Herefordshire ve Gloucestershire kırsal bölgeleri bulunur. Güneyinde Bristol Kanalı, güneybatısında St. George Kanalı, batı ve kuzeyinde ise İrlanda Denizi yer alır.

GALLER NÜFUSU

2011 yılındaki sayıma göre Galler'de 3,063,456 kişi yaşamaktadır. Ülkede yaşayanların çoğu kendini Gallerli olarak adlandırmaktadır.

GALLER PARA BİRİMİ

Galler'de resmi para birimi olarak Sterlin kullanılmaktadır. Sterlin'in kullanımı, ülkenin ekonomik sistemini ve ticaretini etkilemektedir.