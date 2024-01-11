Gelengül Melek Erman neden öldü? 1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülengül Erman yaşıyor mu?

11 Ocak 2024 17:13 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:12

Gelengül Melek Erman, hayatını kaybetti. Vatandaşlar ise Melek Erman'ın kim olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, Gelengül Erman kimdir? 1952 Türkiye Güzeli Gülengül Erman neden öldü?

GELENGÜL MELEK ERMAN NEDEN ÖLDÜ?

Gelengül Melek Erman yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. 90 yaşında Cihangir'deki evinde hayatını kaybeden 1952 Türkiye Güzeli Gelengül Melek Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. . Gülengül Erman kaç yaşında, nereli?

GELENGÜL MELEK ERMAN KİMDİR?

Gelengül Melek Erman, 1952 Türkiye Güzeli seçilmiştir. Ardından film çekimi için tanıştığı yönetmen Hürrem Erman ile karşılaştı ve hayatını birleştirdi. Eşinin ölümünün ardından çocuklarıyla yaşam süren 1952 güzeli Erman, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.