Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? 12 Ocak puan tablosu

12 Ocak 2024 16:37 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:37

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanlandırdığı Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün 13.00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Gündüz kuşağının en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta da her gün, günün birincisi olan gelin bir çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın sonunda ise 5 günün toplam puanı diğer gelinlerden yüksek olan gelin 10 altın bilezik kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim? Yeni yarışmacı kim? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta mücadele eden gelinler Yeşim, Tuğba, Selda ve Gülenay. Bütün yarışmacılar bir yandan kayınvalidelerine yaptıkları yemekleri beğendirmeye çalışırken diğer yandan da her gün çeyrek altın kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Bugün haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan gelin 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın galibi kim?

Bugün gelinler sebzeli çıtır börek için yarıştı. Günün birincisini Nursel Ergin açıkladı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında 10 altın bilezik sahibi olan yarışmacı kim? Hangi gelin yarışmaya veda etti? İşte detaylar…

En yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan ve 10 altın bileziği koluna takan isim: Tuğba

Haftanın finalinde en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim: Gülenay