Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi 14 puanla Yeşim oldu! 11 Nisan puan durumu

11 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:28

Gelinim Mutfakta'da bugün kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 11 Nisan günü yayınlanan bölümde kazanan ismin kaç puan aldığı da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

11 Nisan günü yayınlanan Gelinim Mutfakta programının birincileri Yeşim ve Birgül oldu. İki yarışmacının da 14 puan alması üzerine çeyrek altını kazananı belirlemek için kura çekildi. Kurada ise Yeşim'in adı çıktı.

11 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NE OLDU?

Bugün yayınlanan bölümde puan durumu ise şöyle oldu:

Yeşim: 14

Birgül: 14

Aleyna: 12

Damla: 6

GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN ÇARŞAMBA KİM BİRİNCİ OLDU?

Çarşamba günü yayınlanan programın birincisi 16 puan ile Birgül oldu.