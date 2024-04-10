Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi 16 puanla Birgül oldu | 10 Nisan puan durumu

10 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:20

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 10 Nisan günü yayınlanan bölümde birinci gelinin ve diğerlerinin kaç puan aldığı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi Birgül oldu. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Nisan günü yayınlanan bölümde Birgül 16 puan alarak günün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN PUAN DURUMU

Bugünün puan tablosu ise şöyle:

BİRGÜL - 16

DAMLA - 14

ALEYNA - 11

YEŞİM - 9

GELİNİM MUTFAKTA 9 NİSAN SALI KİM BİRİNCİ OLDU?

Salı günü Gelinim Mutfakta'nın birincisi 21 puanla Damla oldu.