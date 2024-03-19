19 Mart 2024 16:48 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:59
Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı 20 puanla Tuğba oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün kimin kazandığı merak ediliyor. Sevilerek takip edilen programda 19 Mart günü kimin kazandığı araştırılırken kaç puan aldığı da merak edildi. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi kim oldu? İşte puan durumu...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Gelinim Mutfakta'da bugün kimin kazandığı merak ediliyor. 19 Mart günü yayınlanan bölümde bugünün kazanan ismi aratılırken kaç puan ile kazandığı da araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan program ile ilgili bugün kim kazandı sorusu araştırıldı. İşte 19 Mart Gelinim Mutfakta'da puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?
19 Mart günü Gelinim Mutfakta'da kazanan Tuğba oldu. Tuğba, 20 puan alarak günün birincisi oldu.
19 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumu şöyle:
Tuğba : 20
Yeşim: 17
Damla: 13
Aleyna: 7
18 MART GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?
18 Mart günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 21 puanla Yeşim oldu.
Kaynak: TGRT Haber