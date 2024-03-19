Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı 20 puanla Tuğba oldu

19 Mart 2024 16:48 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:59

Gelinim Mutfakta'da bugün kimin kazandığı merak ediliyor. 19 Mart günü yayınlanan bölümde bugünün kazanan ismi aratılırken kaç puan ile kazandığı da araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan program ile ilgili bugün kim kazandı sorusu araştırıldı. İşte 19 Mart Gelinim Mutfakta'da puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

19 Mart günü Gelinim Mutfakta'da kazanan Tuğba oldu. Tuğba, 20 puan alarak günün birincisi oldu.

19 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumu şöyle:

Tuğba : 20

Yeşim: 17

Damla: 13

Aleyna: 7

18 MART GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?

18 Mart günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 21 puanla Yeşim oldu.