Gelinim Mutfakta'da bugünün kazanı 18 puanla Damla oldu

20 Mart 2024 16:57 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:07

Televizyon ekranlarının popüler yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın 20 Mart Çarşamba günü birinci olan yarışması insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok insan internette Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisini ve kaç puan aldığını merak ediyor. İşte Gelinim Mutfakta'da 20 Mart Çarşamba günü puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

Nursel Engin tarafından sunulan Gelinim Mutfakta programının 20 Mart Çarşamba günü kazanını Damla oldu. Damla, 18 puan alarak günün birincisi seçildi.

20 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumu ise şöyle:

Damla: 18

Aleyna: 15

Yeşim: 8

Tuğba: 5

19 MART GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?

19 Mart günü Gelinim Mutfakta'da kazanan yarışmacı 20 puanla Tuğba oldu.