Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 22 puanla Yeşim oldu || 14 Mart puan durumu

14 Mart 2024 16:20 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:26

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugün kimin kazandığı merak ediliyor. 14 Mart günü yayınlanan bölümde bugünün kazanan ismi araştırılırken kim kazandı, kaç puan aldı soruları aratıldı. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?

14 Mart günü yayınlanan bölümde kazanan 22 puanla Yeşim oldu. Yeşim, bugün çeyrek altının sahibi oldu.

14 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bugün yayınlanan bölümde puan durumu:

Yeşim: 22

Tuğba:19

Aleyna:5

Gözde:3

13 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

13 Mart günü yayınlanan bölümde puan durumu şöyle:

Tuğba: 10

Gözde:22

Yeşim:18

Aleyna:5