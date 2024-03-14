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14 Mart 2024 16:20 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:26

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 22 puanla Yeşim oldu || 14 Mart puan durumu

Gelinim Mutfakta programında bugün kimin kazandığı merak edildi. 14 Mart günü yayınlanan bölümde kazanan gelinin kim olduğu araştırılırken bugün kim birinci oldu sorusu araştırıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı? İşte puan durumu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Gelinim Mutfakta&#039;da günün birincisi 22 puanla Yeşim oldu || 14 Mart puan durumu
Gelinim Mutfakta, Yeşim, Puan Durumu

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugün kimin kazandığı merak ediliyor. 14 Mart günü yayınlanan bölümde bugünün kazanan ismi araştırılırken kim kazandı, kaç puan aldı soruları aratıldı. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?

14 Mart günü yayınlanan bölümde kazanan 22 puanla Yeşim oldu. Yeşim, bugün çeyrek altının sahibi oldu.

14 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bugün yayınlanan bölümde puan durumu:

Yeşim: 22

Tuğba:19

Aleyna:5

Gözde:3

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 22 puanla Yeşim oldu || 14 Mart puan durumu - 1. Resim

13 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

13 Mart günü yayınlanan bölümde puan durumu şöyle:

Tuğba: 10

Gözde:22

Yeşim:18

Aleyna:5

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 22 puanla Yeşim oldu || 14 Mart puan durumu - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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