Gelinim Mutfakta'da haftanın kazananı 76 puanla Yeşim oldu

05 Nisan 2024 16:48 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:51

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali gerçekleşti. En yüksek puan 76 olurken, birinci Yeşim oldu. Haftanın puan durumu...

5 Nisan günü yayınlanan bölümde günün kazanan ismi 15 puan ile Aleyna oldu.

Yeşim 11 puan alırken, Damla 9 ve Özlem 3 puan ile haftayı tamamladı. Böylece bugünün birincisi Aleyna oldu.

Bu hafta sona erdi ve bir gelin en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazandı. En yüksek puanı ise Yeşim aldı. 76 puan toplayarak bileziklerin sahibi oldu.

İkinci ise 64 puan ile Damla oldu. Aleyna 62 ve Özlem 43 ile haftayı kapattı.