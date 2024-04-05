05 Nisan 2024 16:48 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:51
Gelinim Mutfakta'da haftanın kazananı 76 puanla Yeşim oldu
Kanal d ekranlarında yayınlanan programda bu haftanın finali gerçekleşti. Günün en yüksek puanını alan bir gelin çeyrek altının sahibi oldu. İzleyiciler ise kim kazandı, birinci kim gibi soruları araştırdı. Bugün, Yeşim 76 puan ile altın bileziklerin sahibi oldu.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali gerçekleşti. En yüksek puan 76 olurken, birinci Yeşim oldu. Haftanın puan durumu...
5 Nisan günü yayınlanan bölümde günün kazanan ismi 15 puan ile Aleyna oldu.
Yeşim 11 puan alırken, Damla 9 ve Özlem 3 puan ile haftayı tamamladı. Böylece bugünün birincisi Aleyna oldu.
Bu hafta sona erdi ve bir gelin en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazandı. En yüksek puanı ise Yeşim aldı. 76 puan toplayarak bileziklerin sahibi oldu.
İkinci ise 64 puan ile Damla oldu. Aleyna 62 ve Özlem 43 ile haftayı kapattı.
Kaynak: TGRT Haber