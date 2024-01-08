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    • 08 Ocak 2024 16:42 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:47

    Giyinme odasını modern hale dönüştüren açık gardırop modelleri

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    Gardırop modelleri zaman içerisinde bir dönüşüm yaşadı. Artık yatak odaları ya da giyinme alanlarını daha ferah ve derin gösteren açık gardırop modelleri tercih edilmeye başlandı. Açık gardırop modelleri son dönemin en popüler eşyalarından biri oldu. İşte her eve gidebilecek açık gardırop modelleri!

    Giyinme odasını modern hale dönüştüren açık gardırop modelleri
    Gardırop, Ahşap

    Gardıroplar, yaşam alanlarını derleyen ve toplayan eşyalardan biridir. Açık gardıroplar hem şık, hem de modern görünümleri alanlara ayrı bir hava katıyor. Bu ürünler yaşam alanlarında rahatlıkla yer açılabilen ürünlerdir. İşte model model açık gardıroplar…

    ÇOK TERCİH EDİLEN AÇIK GARDIROP MODELLERİ

    Giyinme odasını modern hale dönüştüren açık gardırop modelleri

    Doğal ve masif ahşaptan imal edilen ahşap açık gardırop modeller giyinme odanızı toplayıp, derinlik katacaktır. Renk olarak naturel olması en çok tercih edilen modellerden olmaktadır. Bu gardıraopların temizliği de ayrıca kolaydır. Nemli bezle kolaylıkla tozları alınabilir. 

    Giyinme odasını modern hale dönüştüren açık gardırop modelleri

    Karbon çelik malzeme kullanılarak üretilen golpart açık giysi dolabı, sağlam yapısı ile yıllarca kullanabileceğiniz bir üründür. Raf ve askı alanlarından meydana gelen açık gardırop; yatak odası, vestiyer, çamaşır odasının ve giyim mağazası gibi alanlarda da kullanılabilir. Bu modellerin de temizliği kolay bir şekilde yapılabilmektedir. 

    Giyinme odasını modern hale dönüştüren açık gardırop modelleri

    Açık gardırop sistemlerini son dönemin en çok sevilen modelleri arasında yer alıyor. Taşınabilir ve duvara monte edilmesi gerektirmediği için bu modeller çok pratik olarak görülüyor. Bu tip bir model arıyorsanız da gewudraw taşınabilir açık gardırop modeli tam size göre.

    Haberler>Aktüel>Giyinme odasını modern hale dönüştüren açık gardırop modelleri
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    gardıropahşap
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