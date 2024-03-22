Gökçeada ve Bozcaada'ya bayramda ek sefer yapılacak mı?

22 Mart 2024 14:23 - Güncelleme : 22 Mart 2024 14:32

Bayram tatilinin yaklaşması ile birlikte Gökçeada ve Bozcaada'ya gitme planı yapan vatandaşlar ek feribot seferlerinin olup olmayacağını merak ediyor. Bayram tatili boyunca Gökçeada ve Bozcaada'ya ek seferler yapılacak. İşte detaylar...

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAYRAMDA EK SEFER YAPILACAK MI?

GESTAŞ Deniz Ulaşım tarafından yapılan açıklamaya göre Gökçeada ve Bozcaada'ya 6-14 Nisan tarihleri arasında ek seferler yapılacak. Yoğun bir ziyaretçi beklenen bu dönemde Kabatepe-Gökçeada hattına 18, Geyikli Bozcaada hattına ise 24 sefer yapılacak. Ayrıca boğaz hattının yoğunluk durumuna göre ek seferler de yapılabileceği açıklandı.