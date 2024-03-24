Gökyüzünde pelikan gösterisi büyüledi!

24 Mart 2024 20:50 - Güncelleme : 24 Mart 2024 21:02

İnce’den muhalefete tepki: CHP ve DEM Parti gizli ittifak yapıyor

İnce’den muhalefete tepki: CHP ve DEM Parti gizli ittifak yapıyor

Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi. Türkiye, sulak alanları ve zengin besin kaynaklarıyla göçmen kuşlar için önemli bir barınma ve üreme alanı.

Havaların ısınmasıyla birlikte farklı türlerde kanatlı misafirler ülkeyi ziyaret etmeye başladı.

Bursa da bu misafirlerden nasibini aldı. İftara yakın saatlerde gökyüzünde beliren pelikan sürüsü, vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege Bölgesi yönünde uçmaya başladı.

Göçlerini sürü halinde yapan birbirinden renkli göçmen kuşlar gökyüzünü renklendirirken, simetrik düzende uçmaları da dikkati çekiyor.

İftara yakın saatlerde Bursa'nın üzerinden geçen pelikan sürüsü de vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege bölgesi yönünde uçtu.