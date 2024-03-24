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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 20:50 - Güncelleme : 24 Mart 2024 21:02

Gökyüzünde pelikan gösterisi büyüledi!

Bursa'da gökyüzü, göç eden pelikan sürüsünün heybetli ve zarif kanatlarıyla süslendi. Ege Bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikanlar, simetrik düzende uçuşlarıyla görenleri büyüledi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gökyüzünde pelikan gösterisi büyüledi!

Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi. Türkiye, sulak alanları ve zengin besin kaynaklarıyla göçmen kuşlar için önemli bir barınma ve üreme alanı.

Gökyüzünde pelikan gösterisi büyüledi! - 1. Resim

Havaların ısınmasıyla birlikte farklı türlerde kanatlı misafirler ülkeyi ziyaret etmeye başladı.

Gökyüzünde pelikan gösterisi büyüledi! - 2. Resim

Bursa da bu misafirlerden nasibini aldı. İftara yakın saatlerde gökyüzünde beliren pelikan sürüsü, vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege Bölgesi yönünde uçmaya başladı.

Gökyüzünde pelikan gösterisi büyüledi! - 3. Resim

Göçlerini sürü halinde yapan birbirinden renkli göçmen kuşlar gökyüzünü renklendirirken, simetrik düzende uçmaları da dikkati çekiyor.

Gökyüzünde pelikan gösterisi büyüledi! - 4. Resim

İftara yakın saatlerde Bursa'nın üzerinden geçen pelikan sürüsü de vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege bölgesi yönünde uçtu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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