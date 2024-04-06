Gönül Dağı dizisinde Fidan karakterini Kübra Balcan oynuyor

06 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:50

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna yeni bir karakter daha eklendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni eklenen Fidan karakterini Kübra Balcan oynuyor. Detaylar, haberimizde...

GÖNÜL DAĞI FİDAN KİMDİR?

Fidan karakteri, Gönül Dağı dizisinde Kübra Balcan tarafından canlandırılıyor. Fidan, Adile'nin kızıdır. Dizinin yeni bölümünde Adile ve Hüseyin birlikte Fidan'ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirecekler.

KÜBRA BALCAN'IN HAYATI

Kübra Balcan 27 Mart 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilk kez 2012 yılında Sudan Bıkmış Balıklar adlı dizide oynayarak başladı. Doğduğun Ev Kaderindir, Hekimoğlu, Camdaki Kız ve Meta Aşk adlı dizilerde de rol aldı.