06 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:50
Gönül Dağı dizisinde Fidan karakterini Kübra Balcan oynuyor
Gönül Dağı dizisinin kadrosuna yeni katılan Fidan karakterini kimin oynadığı ve gerçek adının ne olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca karakterin oyuncusu Kübra Balcan'ın hayatı ve kariyeri de araştırılıyor. İşte detaylar..
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna yeni bir karakter daha eklendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni eklenen Fidan karakterini Kübra Balcan oynuyor. Detaylar, haberimizde...
GÖNÜL DAĞI FİDAN KİMDİR?
Fidan karakteri, Gönül Dağı dizisinde Kübra Balcan tarafından canlandırılıyor. Fidan, Adile'nin kızıdır. Dizinin yeni bölümünde Adile ve Hüseyin birlikte Fidan'ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirecekler.
KÜBRA BALCAN'IN HAYATI
Kübra Balcan 27 Mart 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilk kez 2012 yılında Sudan Bıkmış Balıklar adlı dizide oynayarak başladı. Doğduğun Ev Kaderindir, Hekimoğlu, Camdaki Kız ve Meta Aşk adlı dizilerde de rol aldı.
Kaynak: TGRT Haber