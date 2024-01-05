Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın yeni dizisi belli oldu

05 Ocak 2024 14:12 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:13

TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisinden ayrılan Ecem Özkaya yeni bir dizi ile ekranlara dönüyor. Kadrosunda Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk yer aldığı Gönül Dağı dizisinden 4.sezon bazı oyuncular ayrıldı. Bu oyuncular içinde Ecem Özkaya’da yer almaktaydı. Oyuncu yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkacak.

Ecem Özkaya, Gönül Dağı’ndan senaryo gereği ayrılmıştı. Çocuklarıyla Ankara'ya yerleşen Zahide'nin geri dönüp dönmeyeceği sürekli araştırılmaktaydı. Başarılı oyuncu Ecem Özkaya’nın yeni dizisi belli oldu. Özkaya, Show TV'de yeni yayınlanacak olan Bahardan Önce dizisinin kadrosuna dahil oldu. Mehmet Yılmaz Ak, Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaşacağı dizide Ecem Özkaya 'Rengin' karakterini oynayacak.