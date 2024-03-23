Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? Pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

23 Mart 2024 11:39 - Güncelleme : 23 Mart 2024 11:46

12 Ağustos 1936 yılında dünyaya gelen Yazar'ın bacağındaki pıhtı sebebiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başarılı sanatçının sevenleri nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Magazin yazarı olan Onur Akay ise sağlık durumuna dair bilgileri verdi.

GÖNÜL YAZAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçı Gönül Yazar, bacağında olan pıhtı sebebiyle tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Akay, Gece telefonda konuştuğunu söyleyerek sevenlerine üzücü haberi verdi.

Onur Akay, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Doktorları, bacağındaki leblebi büyüklüğündeki o pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor. Dün gece yaklaşık bir buçuk saat telefonda konuştuğum değerli sanatçımız Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak gibi şiştiğini, önce geçer diye belli bir süre doktora gitmediğini ama bacağı şişmeye devam edince ve bacağına ellediğinde beton gibi sert olduğunu da görünce, korkarak hemen hastaneye gittiğini ve ölümden döndüğünü anlattı. İğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum.”

SANATÇI GÖNÜL YAZAR KAÇ YAŞINDA?

Başarılı isim 12 Ağustos 1936 tarihinde doğmuştur. İzmir'de dünyaya gelmiştir.