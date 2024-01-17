Google 2023 verileri... En çok hangi plaka arandı? Türkiye en çok hangi şehri merak etti? İşte plaka numarası en çok aranan şehirler...

17 Ocak 2024 09:57 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:56

2023 yılı Türkiye genelinde hareketli bir yıl oldu. 2023 yılını derleyen Google, en çok aranan şehirleri paylaştı. Peki, en çok hangi plaka arandı? Türkiye en çok hangi şehri merak etti?

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ARANAN ŞEHRİ HANGİSİ?

Türkiye'de 2023 yılında pek çok şehir merak edildi. Arama motorlarından en çok aratılan şehirleri ise Google paylaştı. Plaka numarası en çok aranan şehirler hangisi?

Google'da yapılan aramalarda en çok aranan plakalar belli oldu. İşte detaylar...

PLAKA NUMARASI EN ÇOK ARANAN ŞEHİRLER HANGİSİ?

Plaka numarası en çok aranan şehirler belirlendi. En merak edilen şehir, Google arama motoruna plaka numarasıyla yazılarak aratıldı İşte, Türkiye'nin en merak ettiği şehirler...

2023 yılında en çok aratılan şehir, Nevşehir oldu. Google'a en çok "50 plaka nerenin?" sorusu soruldu. Elazığ ise ikinci sırada yer aldı. 23 plakanın nereye ait olduğu Google'da en çok merak edilenler arasına girdi. 25 numaralı plakası ile en çok aratılan 3. şehir Erzurum oldu. Ardından 21 plaka iğle Diyarbakır ve 08 numaralı plakası ile Artvin geldi.