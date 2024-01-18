Google Gemini mi GPT-4 mü? Hangisi yapay zeka daha iyi? Google Gemini AI nedir, açıldı mı?

18 Ocak 2024 09:56 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:55

Google'ın Gemini'si ile OpenAI'nin GPT-4'ü arasındaki farklar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapay zeka dünyası hızla gelişirken OpenAI, yapay zeka aracı ChatGPT’yi kullanıma sundu. Ardından Google, OpenAI’ın dil modeli GPT’ye rakip olan Gemini’yi tanıttı. Peki, Google Gemini, ChatGPT'den daha mı iyi? Hangi yapay zeka daha iyi?

GOOGLE GEMİNİ CHATGPT’DEN DAHA MI İYİ?

Google'ın Gemini yapay zekası ve OpenAI'nin GPT-4 modeli metin, resim, video, ses ve kodları anlayabiliyor ve bunların çeşitli türlerini işleyebiliyorlar. Vatandaşlar ise ‘Google Gemini mi GPT-4 mü?’ sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, GPT-4 rakibi Google Gemini çıktı mı?

GEMİNİ KULLANIMA AÇILDI MI?

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Google DeepMind'dan Demis Hassabis ile birlikte Aralık 2023'te Gemini'yi tanıttı. Google'ın girişimi Gemini kullanıma açıldı. 3 farklı versiyona sahip olarak kullanıma geçti. Google'ın yeni yapay zekası Gemini nedir? nasıl kullanılır? Google Gemini ücretsiz mi?

GOOGLE GEMİNİ NASIL KULLANABİLİRİM?

Google Gemini Nasıl Kullanılır? Sorusu ise en merak edilenler arasına girdi. Google'ın bu uygulamasını kullanmak oldukça kolay. Aktif bir Google hesabına sahip olmanız yeterli. Gemini Pro sürümünün 13 Aralık itibariyle Google Generative AI Studio aracılığıyla kullanılabileceği aktarıldı. Üstelik bu çığır açacak girişim tamamen ücretsiz.

Google Gemini ayrca testlerde rakibi GPT-4'ü geçti. Peki, Google Gemini mi GPT-4 mü? Hangisi yapay zeka daha iyi?

GOOGLE GEMİNİ Mİ GPT-4 MÜ DAHA İYİ? HANGİ YAPAY ZEKA ÖNDE?

ChatGPT Plus ve Gemini Pro arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor. Google, Gemini’yi amiral gemisi Bard'a entegre etti. Bard ve OpenAI'nin ChatGPT’si arasındaki farklar neler? Hangisi daha iyi?

Bard şu an ücretsizken GPT-4 destekli ChatGPT Plus'ına ulaşmak için ayda 20 dolar ödemeniz gerekiyor. Bard’ı öne atan bir diğer özellik ise diğer taslak cevapları kontrol etme yolunu sunması. Bu özellik ChatGPT içinde mevcut değil. Fakat Bard, ChatGPT'den daha yavaş ilerliyor. Bard'ın düşünme süresi beş ila altı saniye iken ChatGPT bir ila üç saniye içinde dönüş yapabiliyor.

Google, Gemini Pro modelinin bir dizi AI tabanlı uygulama ve kıyaslamada, özellikle akıl yürütme yeteneği açısından GPT-4'ü geride bırakabileceği vurgulandı.

Gemini Ultra özellik açısından GPT-4 üzerine ağırlığını koymuş durumda. Doğal görsel anlama, doğal görsellerde OCR kullanımı ve görsel bağlamlarda matematiksel muhakeme gibi alanların iki yapay zeka arasında çok bir fark yok gibi görünse de Gemini farklı disiplindeki problemleri üniversite seviyesinde muhakeme edebilmek ve infografik anlama alanlarında farkını ortaya koymuş durumda.