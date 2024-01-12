Google yeni özelliği ne? Google hangi özelliğini açıkladı? Android cihazlara gelecek yenilik ne oldu? GOOGLE CES 2024'TE TANITTI...

12 Ocak 2024 14:18 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:20

Google yeni özelliği gündeme bomba gibi düştü. Bu özellik sayesinde artık her şey daha kolay olacak. Peki, Google yeni özelliği ne? Google hangi özelliğini açıkladı?

GOOGLE YENİ ÖZELLİĞİ NE?

Google, CES 2024'te Android için yeniliklerini açıkladı. Bu özellik cihazların bir arada kullanılabilmesine olanak tanıyacak. Android cihazlara gelecek yenilik ne oldu? Google CES 2024'te tanıttı...

ANDROİD CİHAZLARA GELECEK GOOGLE YENİLİĞİ NE OLDU?

Google, yepyeni bir dönemin kapılarını araladı. Android cihazlarda artık görseller, dosyalar ve mesajların paylaşılması oldukça kolay olacak. Google'ın yeni özelliği tüm Android cihazlarda açılacak. Google geliştirdiği bu özellikle birlikte artık sadece Quick Share paylaşma butonuna basarak yakınlarımızdaki cihazlarla paylaşım yapılabilecek. Peki, yeni Google özelliği ne zaman hayata geçecek?

GOOGLE ÖZELLİĞİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Google'ın Fast Pair bağlantısı sayesinde kulaklıklar veya başka cihazlar, sadece akıllı telefonlara bağlanmayacak. Google'ın yeni duyurduğu özellikle birlikte sadece Chromebook'lara değil televizyonlara da bağlantı yapılabilecek.

GOOGLE 600 MİLYON CİHAZI BİRBİRİNE BAĞLADI!

Google'ın geliştirdiği Fast Pair ile bugüne kadar 600 milyon cihaz birbirine bağlandı. Öte yandan Android Auto için harekete geçen Google, elektrikli otomobillerin gerçek zamanlı batarya bilgisini Google Haritalar ile paylaşabilicek. Bu özellik öncelik olarak Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning modelde uygulanacak.

GOOGLE'IN YENİ TİKTOK ÖZELLİĞİ NE?

Google'ın CES 2024'te duyurduğu yeni özelliğe göre TikTok içerikleri telefonlardan Chromecast yerleşik cihazlarına aktarılabilecek. Böylelikle TikTok canlı yayınları ekranlara yansıtılabilecek. Bo özelliğin yakın sürede YouTube, Spotify gibi platformların içeriklerini de telefonlarımızdan ekranlara ya da tabletlere göndermesi bekleniyor.