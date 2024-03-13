Gram altın 2 bin 250 liraya yükseldi ve geri çekildi! 13 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

13 Mart 2024 10:28 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:28

Gram ve çeyrek altın ne kadar, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altının gram fiyatı yükselişini güçlendirdi. Fiyatı ons altın ve dolar/TL’ye göre hesaplanan gram altın, dolar/TL’deki yükselişle tarihi zirvesini gördü. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 1 gram altın fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? 13 Mart 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yatırımcılar piyasadaki güncel fiyatları araştırmaya başladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2183 dolar oldu. ABD'de ons altının fiyatı mart ayının başından beri kademeli olarak artarak 2 bin 183 dolara kadar ulaştı.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın ise 2 bin 250 lira seviyesine kadar yükseldi ancak bugün 2 bin 228 lira seviyene kadar indi. Çarşamba günü gram altın 2228 TL seviyesinde.

Haftanın üçüncü günü itibariyle güncel fiyatlar şöyle,

Gram Altın: Alış 2,227.85 TL - Satış 2,228.14 TL

Çeyrek Altın: Alış 3,908.00 TL - Satış 4,053.00 TL

Yarım Altın: Alış 7,884.00 TL - Satış 8,083.00 TL

Tam Altın: Alış 15,703.00 TL - Satış 16,457.00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 16,410.00 TL - Satış 16,945.00 TL

Ata Altın: Alış 15,890.83 TL - Satış 16,297.13 TL

Ons Altın: Alış 2,159.45 TL - Satış 2,159.73 TL

Has Altın: Alış 2,228.97 TL - Satış 2,229.35 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 2,179.62 TL - Satış 2,317.96 TL

18 Ayar Altın: Alış 1,757.62 TL - Satış 1,759.90 TL

14 Ayar Altın: Alış 1,282.47 TL - Satış 1,705.68 TL

Gremse Altın: Alış 38,523.22 TL - Satış 39,416.87 TL

İki Buçuk Altın: Alış 38,523.22 TL - Satış 39,151.68 TL

Beşli Altın: Alış 78,009.51 TL - Satış 79,556.99 TL

0.25 Gram Altın: Alış 557.21 TL - Satış 557.28 TL