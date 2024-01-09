Gripten nasıl korunuruz? Grip aşısının yararları nelerdir? Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz?

09 Ocak 2024 22:59 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 22:59

Grip; burun, boğaz, bronşlara etki eden influenza virüsüne bağlı üst solunum yolu enfeksiyonudur.

Her yıl milyonlarca insan grip virüsüyle enfekte olur ve bu nedenle bir takım önlemler almak gereklidir. Peki, gripten nasıl korunabiliriz? İşte detaylar...

ELLERİNİZİ GÜN İÇİNDE SIK SIK YIKAYIN

Virüsler en kolay eller üzerinden bulaşır. Ellerinizi gün içinde düzenli olarak sabun ve suyla yıkayarak grip virüslerini ortadan kaldırabilirsiniz. Özellikle toplu alanlardan geldikten sonra veya başkalarıyla el teması kurduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

SU VE SABUN BULAMADIĞINIZDA DEZENFEKTAN KULLANIN

Su ve sabunun bulunmadığı ortamlarda el dezenfektanı kullanmak gayet etkili bir alternatiftir. İçinde alkol bulunduran bir el dezenfektanı, grip virüslerini uzaklaştırmada etkili olabilir.

GÜN İÇİNDE YÜZÜNÜZE ÇOK FAZLA DOKUNMAYIN

Ellerinizle yüzünüze sürekli dokunmak, grip virüslerinin bulaşma riskini artırabilir. Gün içinde gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza temas etmekten olabildiğince kaçının.

KALABALIK ALANLARDA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN

Toplu ulaşım araçları, AVM'ler , okullar gibi kalabalık yerlerde grip virüslerinin yayılma riski çok yüksektir. Bu tür ortamlarda bulunmanız gerektiğinde, mümkün olduğunca sosyal mesafe kurmaya çalışın.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLÜ TUTMAYA ÇALIŞIN

Güçlü bir bağışıklık sistemi, grip virüslerine karşı daha dirençli olmanızı sağlar.. Dengeli bir beslenme düzeni takip edin, yeteri kadar uyuyun ve düzenli spor yapın.

GRİP AŞISI OLUN

Grip mevsimi başlamadan önce grip aşısı olmak, grip virüslerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturmanızı sağlar.