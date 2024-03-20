GTA 6'da hangi şehirler olacak?

20 Mart 2024 20:47 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:51

Uzun zamandır merakla beklenen GTA 6'nın geçeceği şehirler sonunda açıklandı. Peki, GTA 6 hangi şehirlerde geçecek? GTA 6 ne zaman çıkacak, sistem gereksinimleri ne? Detaylar haberimizde!

GTA 6'DA HANGİ ŞEHİRLER OLACAK?

GTA 6'nın oynanacağı şehir konusundaki merak sona erdi. Serinin hayranları, hangi şehirlerin oyunda yer alacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Yapımcı şirket Rockstar Games'in fragmanda duyurduğuna göre, oyun LEONIDA adlı bölge geçecek. Birçok şehrin yer alacağı bu bölgede, yıllardır beklenen Vice City şehri de yer alacak.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da yapımcı şirket Rockstar Games, oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti. Ancak, kesin bir tarih verilmedi.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

GTA 6'nın sistem gereksinimleri de merak edilen konular arasında. Oyunun ilk videosu yayınlandığında, çıkış platformları da duyuruldu. Ancak, şimdilik oyun sadece konsollara gelecek gibi görünüyor.