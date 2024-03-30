Gürcistan'da depremler peş peşe salladı! En büyüğü 4.7 olan deprem Türkiye'de de hissedildi

30 Mart 2024 17:50 - Güncelleme : 30 Mart 2024 18:08

Gürcistan'da saat 16.44 ve 17.31 suları arasında üç adet deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısını hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri...

GÜRCİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Mart günü Gürcistan'da üç adet deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ilk ve en büyük deprem 16.44 sularında 4.7 büyüklüğünde oldu. İkinci deprem ise 6 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Son depremin ise 17.31 sularında olduğu ve 3.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.