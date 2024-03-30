Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Gürcistan'da depremler peş peşe salladı! En büyüğü 4.7 olan deprem Türkiye'de de hissedildi
30 Mart 2024 17:50 - Güncelleme : 30 Mart 2024 18:08

Gürcistan'da depremler peş peşe salladı! En büyüğü 4.7 olan deprem Türkiye'de de hissedildi

Vatandaşlar 30 Mart Cumartesi günü deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Gürcistan'da saat 16.44 ve 17.31 suları arasında üç tane deprem meydana geldi. Detaylar haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Gürcistan&#039;da depremler peş peşe salladı! En büyüğü 4.7 olan deprem Türkiye&#039;de de hissedildi

Gürcistan'da saat 16.44 ve 17.31 suları arasında üç adet deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısını hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri...

GÜRCİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Mart günü Gürcistan'da üç adet deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ilk ve en büyük deprem 16.44 sularında 4.7 büyüklüğünde oldu. İkinci deprem ise 6 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Son depremin ise 17.31 sularında olduğu ve 3.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı. 

Gürcistan'da depremler peş peşe salladı! En büyüğü 4.7 olan deprem Türkiye'de de hissedildi - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...