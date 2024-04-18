Hakem Cihan Aydın'ın karnesi ve yönettiği maçlar

18 Nisan 2024 17:47 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:57

Süper Lig'de bu haftanın hakemlerinin netleşmesinin ardından 22 Nisan günü oynanacak olan mücadeleye atanan Cihan Aydın'ın hangi maçları yönettiği merak konusu oldu. İşte karnesine dair detaylar...

30 Ağustos 1992 senesinde Bursa'da dünyaya geldi. 27474 lisans numarasına sahip olan isim, en son 15 Nisan'da Galatasaray - Alanyaspor mücadelesini yönetmişti.

21 Ağustos 2023 itibarıyla karnesi şöyledir:

Türkiye Kupası'nda 11 maç yönetirken 43 sarı kart, 3 kırmızı kart ve 3 penaltı kararı aldı.

Süper Lig'de 11 maça çıkarken 29 sarı, 2 kırmızı kart ve 3 penaltı kararı verdi.

1. Lig'de 47 maçta 205 sarı, 7 kırmızı kart ve 11 penaltı kararı almıştır.

2. Lig'de 32 maça çıkarken 169 sarı, 6 kırmızı kart verirken 11 penaltı kararı aldı.

3. Lig'de ise 26 maç yönetti. 121 sarı, 8 kırmızı kart gösterdi ve 10 penaltı verdi.

2023/24 sezonunda ise Süper Lig'de 16 maça çıktı. 47 sarı kart gösterdi.