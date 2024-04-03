Halka arz sonuçlarına göre Enterra 85- 86 lot verdi

03 Nisan 2024 18:36 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:37

Eşit dağıtım yapacak olan ve 10 TL'den işlem görecek olan Ic Enterra halka arzının sonuçları KAP'ta yer aldı. Satın alacak vatandaşlar ise kaç lot dağıttığını araştırmaya başladı.

ENTRA hisse koduyla işlem görecek olan hisse 3.586.255 katılım - 86 Lot (860 TL) dağıtacak. Satın almak isteyenler ise Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Sonuçlar ise şöyle:

"IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 27-28-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 10,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 369.565.717 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.695.657.170 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda,

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,41 katı ve

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 12,21 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,11 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 3.586.255 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 276 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.586.531 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."