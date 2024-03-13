Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı bugün 20.30’da oynanacak

13 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:48

Basketbol ile ilgilenenlerin gündeminde yer alan mücadeleler arasında olan Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilenler arasında yer aldı. Eurocup Play-Off çeyrek final maçı olan Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet maçının yayın saati…

HAPOEL TEL AVİV - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI SAAT KAÇTA?

Eurocup Play-Off çeyrek final maçı olan Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet maçı bugün 20.30’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet karşılaşması TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT Spor kanalında maçı takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Eurocup Play-Off çeyrek finalde Beşiktaş ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele 13 Mart günü bugün 20.30’da başlayacak.