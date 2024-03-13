13 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:48
Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı bugün 20.30’da oynanacak
Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda? | Eurocup Play-Off çeyrek final maçında Beşiktaş Emlakjet ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Mücadeleye saatler kala merak edilenler arasında saat kaçta, ne zaman soruları yer aldı. Bu akşam 20.30’da oynanacak olan Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet maçına dair bilgiler…
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Basketbol ile ilgilenenlerin gündeminde yer alan mücadeleler arasında olan Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilenler arasında yer aldı. Eurocup Play-Off çeyrek final maçı olan Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet maçının yayın saati…
HAPOEL TEL AVİV - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI SAAT KAÇTA?
Eurocup Play-Off çeyrek final maçı olan Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet maçı bugün 20.30’da başlayacak.
BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş Emlakjet karşılaşması TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT Spor kanalında maçı takip edebilecek.
BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Eurocup Play-Off çeyrek finalde Beşiktaş ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele 13 Mart günü bugün 20.30’da başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber