Hastanede şaşkın bakışlar altın doğum yapan kedinin 3 yavrusu oldu!

16 Mart 2024 18:59 - Güncelleme : 16 Mart 2024 19:07

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, doğum zamanı gelen bir kedi, İnegöl Devlet Hastanesi'nin doğumhane merdivenlerinde 3 yavru dünyaya getirdi.

DOĞUM SANCILARI ARTTI!

Hastaneye giren kedi, doğum yapmak için uygun bir yer aramaya başladı ve doğumhane bölümü merdivenlerine uzandı. Doğum sancıları artan kedi, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının şaşkın bakışları altında yavrularını dünyaya getirdi.

Olayı gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşlerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, daha bir yavusunu dünyaya getiren kediyi alarak İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürdü.

3 YAVRUSU OLDU

Merkezde yapılan müdahalenin ardından kedi, 3 yavrusunu dünyaya getirdi. Veteriner hekimlerin kontrolünde yapılan tetkikler sonucunda anne kedi ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Veteriner Hekim Aziz Muhammedoğlu, "Doğum yapmak üzere olan kediyi ekiplerimiz aldılar, getirdiler. Doğumu bizim kontrolümüzde gerçekleşti. Şu anda anne ve yavrularının sağlıkları gayet iyi durumda" dedi.

Anne kedi ve yavruları, gerekli sağlık kontrolleri ve bakımlarının ardından sahiplendirme sürecine alınacak.