Hatay’da kartpostallık hilal manzarası!

13 Mart 2024 00:20 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:23

Hatay’da gökyüzünde beliren hilal mest etti. Kızıl bir renge bürünen ve gökyüzünde süzülen hilal, izleyenleri büyüleyen bir görüntüye sahipti. Kartpostallık kareler sunan bu doğa olayı, Samandağ'a ayrı bir güzellik kattı.

Hilalin muhteşem manzarası karşısında birçok kişi fotoğraf çekmek için akın etti. Bazı vatandaşlar ise bu anı sosyal medya hesaplarında paylaşarak hayranlıklarını dile getirdi.

Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.