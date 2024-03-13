13 Mart 2024 00:20 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:23
Hatay’da kartpostallık hilal manzarası!
Hataylılar gökyüzünde beliren muhteşem bir manzaraya tanık oldular. Yağışlı bir haftanın ardından gelen açık havada, denizin üzerinde hilal şeklindeki ay tüm ihtişamıyla göründü.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay’da gökyüzünde beliren hilal mest etti. Kızıl bir renge bürünen ve gökyüzünde süzülen hilal, izleyenleri büyüleyen bir görüntüye sahipti. Kartpostallık kareler sunan bu doğa olayı, Samandağ'a ayrı bir güzellik kattı.
Hilalin muhteşem manzarası karşısında birçok kişi fotoğraf çekmek için akın etti. Bazı vatandaşlar ise bu anı sosyal medya hesaplarında paylaşarak hayranlıklarını dile getirdi.
Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı