Hayırlı bayram mesajları! Güzel, kısa anlamlı bayram tebrik sözleri (2024)

10 Nisan 2024 06:00 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:29

Anneye, babaya, kardeşe ve eşe Ramazan Bayramı mesajları || 2024 en güzel, duygusal ve resimli bayram sözleri

Anneye, babaya, kardeşe ve eşe Ramazan Bayramı mesajları || 2024 en güzel, duygusal ve resimli bayram sözleri

Müslüman dünyası Ramazan ayının bitmesi ile birlikte bayram sevincine kavuştu. Ramazan Bayramı sevincini aileleri, arkadaşları ile paylaşmak isteyenler Instagram, Facebook, X ve WhatsApp'tan gönderebilecekleri mesaj örneklerini araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesaj örnekleri...

RAMAZAN BAYRAMINDA GÖNDERİLECEK DUYGUSAL MESAJLAR?

Mübarek Ramazan Bayramı'nın vesilesi ile uzakların yakın olduğu, küslüklerin son bulduğu bir bayram dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Önemli olan hatırlamaktır. Mübarek Ramazan Bayramı'nız sevdikleriniz ile beraber sağlıklı ve huzur içinde geçsin.

Nimetlerin en iyisi çalışarak alın teriyle kazanılandır. Arkadaşların en iyisi de Allah'ı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

RAMAZAN BAYRAMINDA PAYLAŞILABİLECEK ANLAMLI MESAJLAR?

Ramazan Bayramı'nda gönlünüz dertlerden arınsın, tüm gözyaşlarınız dinsin. Yüzünüzde gülümseme ve kalbinizde huzur eksik olmasın. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına ve bütün dünyada barış ile hoşgörünün hakim olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde bayramınızı kutlarım. Bütün sevdiklerinizle Mübarek Ramazan Bayramı'nı mutlu ve hayırlı geçirmenizi dilerim.

RAMAZAN BAYRAMINDA PAYLAŞABİLECEK KISA MESAJLAR?

Ramazan Bayramı'nın vesilesi ile Yüce Rabbim bütün Müslüman dünyasının günahlarını affetsin ve dualarını kabul etsin. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

En güzel günler sizin olsun. Yüzünüz hep gülücükler ile dolsun ve hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah bütün Müslümanları doğru yoldan ve sevdiklerinden ayırmasın. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.