Hilmi Topaloğlu kimdir? Hilmi Topaloğlu ne zaman ve kaç yaşında öldü?

13 Ocak 2024 00:43 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:43

Müzik sektörünün patronu ve birçok yıldızı parlatan adam olarak tanınan Hilmi Topaloğlu, Prestij Meselesi filmi ile gündeme geldi. Filmi izleyenler, Hilmi Topaloğlu’nun hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Hilmi Topaloğlu kimdir? Hilmi Topaloğlu evli mi, çocukları var mı? Hilmi Topaloğlu öldü mü, ne zaman? İşte detaylar...

HİLMİ TOPALOĞLU KİMDİR?

19 Haziran 1952 yılında Sakarya'nın Karasu Kızılcık Köyü'nde doğan Hilmi Topaloğlu, Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu bir annenin 11 çocuğundan biriydi. Topaloğlu, yoksul bir çocukluk dönemi geçirdi. İlkokul eğitimine devam ederken pazarlarda çalıştı, simit sattı ve boyacılık gibi işlerde çalıştı. Sakarya Meriç Lokantasında başladığı iş hayatında önce bulaşıkçılık, ardından komilik ve garsonluk görevlerini üstlendi. 1970 yılında Sakaryaspor'da futbol oynarken yaşadığı sakatlık sonucu futbol kariyerine veda etti.

1976 yılında İstanbul'a taşınan Hilmi Topaloğlu, başlangıçta gece kulübü ve barlarda komilik yaparak iş hayatına adım attı. Daha sonraki yıllarda komilik ve garsonluk görevlerini üstlendiği bu yerlerde uzun yıllar boyunca işletmeci olarak görev yaptı. Türkiye'nin en büyük gazinolarında metrdotel olarak çalıştıktan sonra, müzik sektörüne 1992 yılında adım attı.

Kardeşi Mustafa Topaloğlu ve İstanbul'a ilk geldiğinden beri tanıştığı, arkadaşlık kurduğu Burhan Aydemir ile birlikte Nokta Müzik firmasını kurdu. Bir süre sonra Mustafa Topaloğlu firmanın yönetiminden ayrıldı. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ile birlikte Prestij Müzik olarak yoluna devam etti. Daha sonra, firmanın sanatçılarından Mahsun Kırmızıgül 1994 yılında firmanın üçüncü ortağı oldu.

HİLMİ TOPALOĞLU KİMLERİ MEŞHUR ETTİ?

Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Emrah, Hakan Peker, Sinan Akçıl gibi birçok ünlü sanatçının kariyerinin başlangıcına imza attı.

HİLMİ TOPALOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi gören Hilmi Topaloğlu'nun durumu daha da kötüleşti ve 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti. Sanatçının yaşamına ve müzik dünyasına ithafen aynı sene "Neredesin Firuze" filmi çekildi.

Hilmi Topaloğlu evli ve üç erkek çocuk babasıydı.

MÜZİK ŞİRKETLERİ

• Nokta Müzik (1991)

• Prestij Müzik (1993)

• Kral Müzik (1995)

• Ethnic Music (2002)

• Popüler Müzik (2002)

• Sistem Müzik (2002)