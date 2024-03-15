Hırka-i Şerif nerede sergileniyor, açık mı 2024? Hırka-i Şerif ziyaret saatleri!

15 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:16

Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde sergilenecek olan Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyenler ziyaret saatleri de gündemde yer aldı. Kutsal emanetlerden bir tanesi olan Hırka-i Şerif'in nerede sergileneceği aratılıyor. Hırka-i Şerif, bugün itibarıyla Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenmeye başlayacak.

HIRKA-İ ŞERİF NEREDE SERGİLENİYOR 2024?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye olarak bıraktığı Hırka-i Şerif, 15 Mart cuma günü itibarıyla Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılmıştır. Ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde Hırka-i Şerif'i ziyaret edebilecek.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ!

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyenler Ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-17.00 aralığında, hafta sonu ise 09.00-17.30 aralığında ziyaret edebilecek.

Hazreti Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye bırakılan Hırka-i Şerif, 1851'den beri Fatih ilçesindeki Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir.Hazreti Muhammed'in kutsal emaneti Hırka-i Şerif, Veysel Karani'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından korunarak ziyarete açılmaktadır.

HIRKA-İ ŞERİF NE ZAMANA KADAR AÇIK 2024?

Hırka-i Şerif'i, Kadir Gecesi'nde ziyaret etmek isteyenler teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar ziyaret edebilecek. Arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile bitecektir.