Hırka-i Şerif nerede ziyaret edilir? 2024 Hırka-i Şerif ziyaret saatleri!

14 Mart 2024 10:36 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:47

Peygamber Efendimiz'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in ziyarete açılacağı açıklandı. Vatandaşlar ise Hırka-i Şerif'i nerede, saat kaçta ziyaret edebileceğini araştırıyor. Her sene Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif hakkında...

HIRKA-İ ŞERİF NEREDE ZİYARET EDİLİR?

Her yıl Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif, bu sene Hırka-i Şerif Camii içerisinde bulunan Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak. Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacaktır.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ NEDİR?

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00 ile 17.00 aralığında ziyaret edebilirken hafta sonları 09.00-17.30 aralığında ziyaret edebilecek.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILIYOR

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye bırakılan Hırka-i Şerif, 1851 senesinden bu yana Fatih'te adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir. Hazreti Muhammed'in emaneti olan Hırka-i Şerif, Veysel Karani'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından korunuyor ve vatandaş için ziyarete açılıyor.

Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam ederken, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sona erecektir.