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05 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:06

Hırka-i Şerif ziyaretleri Kadir Gecesi'nde 03.00'e kadar devam edecek

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) en nadide emaneti, 15 Mart itibarıyla Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde sergileniyor. Mübarek Kadir Gecesi'nde saat kaça kadar açık olacağı da merak edildi.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenen en önemli emanetin bugün hangi saat aralıklarında ziyaret edilebileceği araştırılıyor. Veysel Karani'ye bırakılan emanet, arife günü ikindi namazının ardından ziyaret sona erecek.

Mübarek Kadir Gecesi'nde ise ziyaretler teravih namazından sonra saat 03.00'e kadar devam edecek. 

Ramazan ayı boyunca ziyaret saatleri hafta içi saat 10.00 ile17.00 aralığında olurken, hafta sonu 09.00 aralığında 17.30 gerçekleşiyor.

Hırka-i Şerif ziyaretleri Kadir Gecesi'nde 03.00'e kadar devam edecek - 1. Resim

Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, 1851 yılından beri Fatih ilçesindeki Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor. Hazreti Muhammed'in kutsal ve mühim emaneti Hırka-i Şerif, Veysel Karani'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından korunuyor ve ziyarete açılıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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