Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

15 Ocak 2024 16:40 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:42

Bu akşam TV’de yayınlanacak olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi gündem oldu. David Leitch tarafından yönetilen ve senaryosunu Chris Morgan’ın kaleme aldığı filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby ve Helen Mirren gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ne? İşte detaylar…

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NE?

Kanunsuz bir kaçak olan Deckard Shaw, sadık kanun adamı Luke Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Sonrasında bir görev üslenirler. Brixton Lore denilen kötü adamı durdurmak için takım olurlar bunu kabul etmeleri başlarına bela açsa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba'nın olduğu Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları arasında Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Helen Mirren, Roman Reigns gibi yıldızlar yer alıyor.