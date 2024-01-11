Hudutsuz Sevda Leyla kimdir? Yaren Yapıcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

11 Ocak 2024 21:39 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:39

Hudutsuz Sevda dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle dikkat çeken oyuncu Yaren Yapıcı’nın hayatı merak ediliyor. Peki Yaren Yapıcı kim? Yaren Yapıcı nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

YAREN YAPICI KİMDİR?

2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yaren Yapıcı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisidir. Oyunculuk tutkusunu erken yaşlarda keşfeden Yaren Yapıcı, 2014 yılında FOX'ta yayınlanan "Kocamın Ailesi" dizisinde Zeynep karakteri ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ardından, "Kara Sevda," "Kızlarım İçin," ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi önemli dizilerde boy göstermiştir.

Yaren Yapıcı'nın sadece oyunculukla değil, aynı zamanda müzikle de ilgilendiği biliniyor. Piyano ve gitar çalabilen güzel oyuncu, şarkı söyleme yeteneğine sahiptir.

Yaren Yapıcı, kariyerine Icon Talent menajerlik şirketine bağlı olarak devam etmektedir.