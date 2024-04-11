Hudutsuz Sevda yeni bölüm bu akşam yok

11 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 15:03

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen gibi isimlerin yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin 11 Nisan akşamı yeni bölümünün neden yayınlanmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM YOK MU?

Bayram tatili nedeniyle birçok dizi ekranlara ara verdi. Bu diziler arasında Hudutsuz Sevda da yer aldı. Dizinin yeni bölümü 11 Nisan akşamı yayınlanmayacak.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünün bir dahaki hafta yani 18 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.

NOW TV YAYIN AKIŞI

16.30 - Bayramlık

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Kırk Yalan

22.30 - Hudutsuz Sevda (26. bölüm)