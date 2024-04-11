11 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 15:03
Hudutsuz Sevda yeni bölüm bu akşam yok
Her hafta perşembe günü NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam var mı, yok mu olduğu soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün 11 Nisan akşamı neden olmadığını da merak ediyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen gibi isimlerin yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin 11 Nisan akşamı yeni bölümünün neden yayınlanmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM YOK MU?
Bayram tatili nedeniyle birçok dizi ekranlara ara verdi. Bu diziler arasında Hudutsuz Sevda da yer aldı. Dizinin yeni bölümü 11 Nisan akşamı yayınlanmayacak.
HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünün bir dahaki hafta yani 18 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.
NOW TV YAYIN AKIŞI
16.30 - Bayramlık
19.00 - NOW Ana Haber
20.00 - Kırk Yalan
22.30 - Hudutsuz Sevda (26. bölüm)
Kaynak: TGRT Haber