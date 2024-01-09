Husiler kimdir? Yemenli Husiler kim? Husiler İsrail'e nasıl saldırdı? Husiler ne kadar güçlü?

09 Ocak 2024 15:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:47

Husiler İsrail’e yaptıkları saldırılarla gündemde. Sana'nın bin 600 km uzağında İsrail'i vurabilecek güçlü silahlara sahip Husilerin tarihi nereye dayanıyor? Husiler kimdir? Yemen’de Husiler’in askeri envanterinde neler var? Balistik füzeler ve silahlı insansız hava araçları bulunan Husilerin kaç savaşçısı var?

HUSİLERİN ASKERİ GÜCÜ NE?

Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler'in emrinde ağır silahlarla donatılmış 100 binin üzerinde savaşçısı bulunduğu biliniyor. Bu da Husilerin İsrail'e karşı son derece önemli bir tehdit oluşturma kapasitesine sahip olduğunu göstermekte. Peki, Husiler askeri gücü nedir?

HUSİLER NEREDE YAŞIYOR?

Husilerin eylemi aynı zamanda İsrail ve ABD gibi ülkeler tarafından dikkatle ve yakından takip ediliyor. Hamasa verdiği destekle bilinen Husilerin tam kontrolündeki bölgeler hangileri? Sana, Zemar, Beyda, İbb, Rayme ve Amran kentlerinin tamamında denetim, Husilerin kontrolü altında.

HUSİLER KİMDİR TARİHİ NEDİR?

Husi ailesi, 1990'ların sonunda Şii mezhebinin Zeydi kolu ile harekete geçti.Zeydiler, Şii mezhebi içerisinde Sünniliğe en yakın grup. Yemen hükümeti ile anlaşamayan ve silahlanan Husiler, daha sonra Suudi Arabistan'la sınır çatışmalar yaşadı.

Hareketin lideri Abdulmelik el Husi, Şii Zeydî azınlığın ülkedeki önemli isimlerinden Bedreddin el Husi'nin oğlu olarak biliniyor.