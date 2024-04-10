İBB Sosyal Tesisleri bayramın ilk günü kapalıyken diğer günler açık olacak

10 Nisan 2024 20:15 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 20:18

Ramazan Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleri'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar tesislerin hizmet durumunu araştırıyor. Tesislerin bayramda açık olup olmadığı ve hangi saatler arasında hizmet verdiği merak ediliyor. İşte, detaylar...

İBB SOSYAL TESİSLERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre, tesisler bayramın ilk günü kapalı olacak. Ancak diğer günlerde hizmet vermeye devam edecek.

İBB SOSYAL TESİSLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sosyal tesisler, vatandaşlara hizmet vermek için 8.30-23.00 saatleri arasında açık olacak.